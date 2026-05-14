 Aller au contenu
Intervention policière majeure

Un ado de 15 poignardé devant son école secondaire dans Saint-Henri

par 98.5

0:00
2:45

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 mai 2026 15:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un ado de 15 poignardé devant son école secondaire dans Saint-Henri
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un adolescent de 15 ans a subi des blessures graves après avoir été poignardé devant l'école secondaire Saint-Henri.

Autour de 12h10 jeudi, le jeune homme a été blessé au cou ainsi qu'à un bras. Il a été transporté à l'hôpital et on ne craindrait pas pour sa vie.

Plusieurs unités de police ont été déployées dans le secteur entourant l'école secondaire. Le SPVM est toujours à la recherche de suspects.

Écoutez la chroniqueuse juridique Bénédicte Lebel, faire le point sur ce drame, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

Vols à l’étalage: les malfaiteurs ne se cachent même plus…
Radio textos
Vols à l’étalage: les malfaiteurs ne se cachent même plus…
0:00
25:58
Un incendie criminel a fait rage à Dorval durant la nuit
Lagacé le matin
Un incendie criminel a fait rage à Dorval durant la nuit
0:00
4:59
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Ottawa veut doubler la production d’électricité au Canada d’ici 2050
Rattrapage
Économie
Ottawa veut doubler la production d’électricité au Canada d’ici 2050
Taïwan: «Mêlez-vous de vos affaires» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Mise en garde de Xi Jinping à Donald Trump
Taïwan: «Mêlez-vous de vos affaires» -Valérie Beaudoin
«Cette spéculation n'est qu'une spéculation» -Dimitri Soudas
Rattrapage
PSPP espionné par Ottawa?
«Cette spéculation n'est qu'une spéculation» -Dimitri Soudas
Souveraineté numérique, taxe sur les riches et espionnage
Rattrapage
Survol de l'actualité politique
Souveraineté numérique, taxe sur les riches et espionnage
Immigration: les entreprises craignent un déficit de travailleurs
Rattrapage
Crise de la main-d'oeuvre
Immigration: les entreprises craignent un déficit de travailleurs
FIFA 2026: Shakira, Madonna et BTS en vedette à la finale
Rattrapage
Coupe du monde de soccer
FIFA 2026: Shakira, Madonna et BTS en vedette à la finale
Projet de loi C-22: vos données cellulaires sont-elles en péril?
Rattrapage
Des risques pour votre vie privée?
Projet de loi C-22: vos données cellulaires sont-elles en péril?
«Si on veut s'attaquer au problème des infrastructures, ça prend des sommes»
Rattrapage
Déficit de 50 millions $ d'ici 10 ans
«Si on veut s'attaquer au problème des infrastructures, ça prend des sommes»
Marie-Philip Poulin et la Victoire se préparent à un duel intense contre Ottawa
Rattrapage
Finale de la LPHF
Marie-Philip Poulin et la Victoire se préparent à un duel intense contre Ottawa
DSN: «C'est un gros temps d'adaptation pour beaucoup de monde» -Dre Laroussi
Rattrapage
Informatisation
DSN: «C'est un gros temps d'adaptation pour beaucoup de monde» -Dre Laroussi
Sylvain Parent-Bédard s'excuse: «Je me suis définitivement trompé»
Rattrapage
En lien avec l'affaire Julien Lacroix
Sylvain Parent-Bédard s'excuse: «Je me suis définitivement trompé»
La relance de l'usine de meubles Bestar est confirmée
Rattrapage
Lac-Mégantic
La relance de l'usine de meubles Bestar est confirmée
Anthropic vient de dépasser OpenAI
Rattrapage
Économie
Anthropic vient de dépasser OpenAI
Trump en Chine, les questions éthiques et le potentiel 51e État américain
Rattrapage
Politique américaine
Trump en Chine, les questions éthiques et le potentiel 51e État américain