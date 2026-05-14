Intervention policière majeure

Un adolescent de 15 ans a subi des blessures graves après avoir été poignardé devant l'école secondaire Saint-Henri.

Autour de 12h10 jeudi, le jeune homme a été blessé au cou ainsi qu'à un bras. Il a été transporté à l'hôpital et on ne craindrait pas pour sa vie.

Plusieurs unités de police ont été déployées dans le secteur entourant l'école secondaire. Le SPVM est toujours à la recherche de suspects.

Écoutez la chroniqueuse juridique Bénédicte Lebel, faire le point sur ce drame, jeudi, au micro de Philippe Cantin.