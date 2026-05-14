Informatisation

Le nouveau Dossier santé numérique (DSN) a été lancé dans la nuit du 9 mai dernier au sein des CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et du Nord-de-l'île-de-Montréal et les professionnels du réseau de la santé continuent de s'adapter à ce nouveau système.

Outre une panne d'une soixantaine de minutes lundi, le déploiement du DSN s'est déroulé sans accroches et les effets positifs se font déjà sentir dans le quotidien de ses utilisateurs.

Écoutez la Dre Leila Laroussi, cardiologue au CIUSSS de Montréal, discuter de ce nouveau système, jeudi, au micro de Philippe Cantin.