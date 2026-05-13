Le président américain Donald Trump est arrivé en Chine avec une délégation de secrétaires, mais aussi des grands noms des affaires.
Écoutez à ce sujet l'analyste et chercheuse de la politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Marco Rubio, Elon Musk, Tim Cook et d'autres présidents de compagnies à dimension mondiale sont avec Donald Trump en Chine;
- On devrait parler de puces électroniques, de minéraux critiques, de l'Iran, de la guerre commerciale et en arriver à des ententes économiques.
- Donald Trump est accompagné de son fils, Eric Trump. Il vise des ententes économiques, ce qui soule des questions éthiques;
- Trump évoque le Venezuela comme potentiel 51ᵉ État, tandis qu’Elsie Rodriguez refuse l’annexion.
- À New York, le maire annonce l’élimination d’un déficit de 12 milliards de dollars grâce à une taxe foncière et des subventions.