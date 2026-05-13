Le Québec possède des entreprises extrêmement importantes, qui ont été fondées ici, qui ont été développées ici, qui ont atteint des chiffres très intéressants pour la valeur de l'action.
Mais le début de l'année est très difficile.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les entreprises CGI et WSP, notamment, affichent des pertes considérables;
- Anthropic vient de dépasser OpenAI;
- Québec nomme Marc Parent, l'ancien PDG de CAE, à titre d’émissaire spécial à la défense pour attirer une partie des investissements fédéraux dans ce secteur.