Le Québec possède des entreprises extrêmement importantes, qui ont été fondées ici, qui ont été développées ici, qui ont atteint des chiffres très intéressants pour la valeur de l'action.

Mais le début de l'année est très difficile.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.

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