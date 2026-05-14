Crise de la main-d'oeuvre

Les nouvelles restrictions migratoires qui touchent les travailleurs étrangers menacent plusieurs secteurs névralgiques au Québec, selon le Conseil du patronat du Québec, qui rapporte les craintes des entreprises de faire face à un manque de main-d'oeuvre si rien ne change.

Le CPQ demande, entre autres, au gouvernement du Québec d'augmenter les seuils du Programme d'excellence québécoise (PEQ) au cours des deux prochaines années afin de permettre à près de 10 000 travailleurs par année de rester au pays.

Du côté d'Ottawa, c'est le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) qui est visé par des demandes d'assouplissements des exigences pour le renouvellement de permis de travail pour les travailleurs qui sont déjà installés au Québec.

Écoutez les intervenants Michelle LLambias Meunier et Dominique Villeneuve faire le point, jeudi, à l'émission le Québec maintenant.

À Montréal, la situation est particulièrement précaire pour le milieu touristique. Dominique Villeneuve, de l’Association hôtelière du Grand Montréal, souligne qu’environ 1 400 emplois, soit 11 % de la main-d’œuvre hôtelière de la métropole, sont présentement en jeu.

Elle réclame que l'hôtellerie soit reconnue comme secteur prioritaire et plaide pour un assouplissement des critères du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).