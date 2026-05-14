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Survol de l'actualité politique

Souveraineté numérique, taxe sur les riches et espionnage

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le May 14, 2026 5:34 PM

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Souveraineté numérique, taxe sur les riches et espionnage
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Nathalie Normandeau revient sur les moments fort de l'actualité politique et présente ses étoiles de la semaine en compagnie de Philippe Cantin.

L'ancien ministre Gilles Bélanger, le PDG de Québecor Pierre Karl Péladeau et et la journaliste de Cogeco Valérie Lebeuf se méritent les éloges de la chroniqueuse.

L'animatrice revient également sur les soupçons d'espionnage du fédéral exprimés par le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui ont fait réagir la sphère politique.

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau discuter des faits saillants de l'actualité politique, jeudi, à l’émission Le Québec maintenant.

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