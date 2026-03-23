Aéroport LaGuardia à New York

Une terrible collision entre un avion d'Air Canada et un camion de pompier, à l’aéroport LaGuardia de New York dimanche soir, a coûté la vie à deux personnes, dont un Québécois.

Écoutez le journaliste pour Cogeco nouvelles Philippe Bonneville brosser le portrait de ce triste évènement, potentiellement causé par une faute humaine, lundi, au micro de Philippe Cantin.