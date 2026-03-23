Aéroport LaGuardia à New York

Une terrible collision entre un avion d'Air Canada et un camion de pompier, à l’aéroport LaGuardia de New York dimanche soir, a coûté la vie à deux personnes, dont un Québécois.
Écoutez le journaliste pour Cogeco nouvelles Philippe Bonneville brosser le portrait de ce triste évènement, potentiellement causé par une faute humaine, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Ça s'est passé en milieu de soirée. Deux morts, pour le moment, sur les 72 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord de l'appareil. Il y a 41 personnes qui ont été transportées à l'hôpital pour des blessures allant de légères à très sérieuses. Et pour l'instant, on ne connaît pas les détails. Mais tout porte à croire qu'un contrôleur de vol à LaGuardia a provoqué cet accident-là en autorisant le camion de pompier à traverser la piste d'atterrissage.»