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Le nouveau pari de Loto-Québec

Acheter sa loterie à la caisse libre-service?

par Cogeco Média | Modifié le 4 juin 2026 à 11:39

Acheter sa loterie à la caisse libre-service?
Face à la popularité grandissante des caisses en libre-service dans les supermarchés, Loto-Québec a choisi de moderniser son approche en intégrant son offre de loterie directement à ces terminaux automatisés. / Alvaro / Adobe Stock

Face à la popularité grandissante des caisses en libre-service dans les supermarchés, Loto-Québec a choisi de moderniser son approche en intégrant son offre de loterie directement aux terminaux automatisés. 

Pour tester l'efficacité de cette initiative, la société d'État déploiera des projets pilotes dans plusieurs commerces sélectionnés au cours de la période estivale.

Le président-directeur général de Loto-Québec, Jean-François Bergeron, a fait le point, jeudi matin.

À écouter

Loterie aux caisses libre-service des épiceries: «On doit se moderniser»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
12:12

Cette annonce suscite toutefois de vives inquiétudes chez les intervenants auprès des personnes dépendantes.

Pour Anne-Élizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, cette stratégie marketing augmente l'accessibilité au jeu et cible indirectement des clientèles vulnérables, comme les mineurs et les personnes en situation de rechute.

À écouter

Loto-Québec aux caisses libre-service: une banalisation du jeu qui inquiète

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
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