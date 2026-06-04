Le nouveau pari de Loto-Québec

Face à la popularité grandissante des caisses en libre-service dans les supermarchés, Loto-Québec a choisi de moderniser son approche en intégrant son offre de loterie directement aux terminaux automatisés.

Pour tester l'efficacité de cette initiative, la société d'État déploiera des projets pilotes dans plusieurs commerces sélectionnés au cours de la période estivale.

Le président-directeur général de Loto-Québec, Jean-François Bergeron, a fait le point, jeudi matin.