Stratégie nationale en IA du fédéral

Le gouvernement Carney a dévoilé jeudi sa stratégie nationale en intelligence artificielle, qui vise en partie à renforcer la confiance des citoyens envers l’IA et souhaite que cette nouvelle technologie bénéficie à l’économie du pays.
Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, de Cogeco Nouvelles, en discuter jeudi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«On veut que tous les citoyens puissent profiter de ces avantages liés à l'intelligence artificielle et non seulement quelques grandes entreprises. En gros, Ottawa veut soutenir le développement de l'intelligence artificielle, mais aussi bien l'encadrer, pour éviter les dérives de cette technologie. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'objectifs, de grandes orientations, mais il n'y a rien dans le document qui indique par quels moyens précis on va réussir à sécuriser l'utilisation de l'intelligence artificielle.»
Écoutez ensuite Guillaume Dumas, professeur agrégé au département de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de Montréal, donner son point de vue sur cette stratégie.