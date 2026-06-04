Stratégie nationale en IA du fédéral

Le gouvernement Carney a dévoilé jeudi sa stratégie nationale en intelligence artificielle, qui vise en partie à renforcer la confiance des citoyens envers l’IA et souhaite que cette nouvelle technologie bénéficie à l’économie du pays.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, de Cogeco Nouvelles, en discuter jeudi au micro de l’animateur Philippe Cantin.