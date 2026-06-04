Rénover l'intérieur du Stade olympique

Le gouvernement du Québec investit 1 milliard de dollars pour rénover la toiture et l'anneau technique du Stade olympique. Les travaux vont bon train, mais une question qui se pose: faudrait-il investir des centaines de millions de dollars supplémentaires pour refaire l'intérieur?

Écoutez à ce sujet le chroniqueur sportif Alexandre Pratt, de La Presse, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets abordés

Des rénovations intérieures prévues pour le Stade olympique visent à moderniser l'enceinte pour la rendre plus intime, plus lumineuse, avec une meilleure acoustique, des sièges rapprochés de l'action et l'ajout d'espaces «premium».

La configuration rectangulaire est privilégiée pour le soccer et le football, notamment pour le CF Montréal (CFM) et les Alouettes, locataires potentiels.

Le CF Montréal étudie un plan d'établissement à temps plein dès la saison hivernale 2027-2028.