 Aller au contenu
Rénover l'intérieur du Stade olympique

«On risque d'avoir mis 1 M$ sans avoir de locataire permanent» -Alexandre Pratt

par 98.5 Sports

0:00
6:13

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 juin 2026 16:10

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On risque d'avoir mis 1 M$ sans avoir de locataire permanent» -Alexandre Pratt
L'intérieur du Stade olympique en janvier, au début des rénosvations, / PC/Graham Hughes

Le gouvernement du Québec investit 1 milliard de dollars pour rénover la toiture et l'anneau technique du Stade olympique. Les travaux vont bon train, mais une question qui se pose: faudrait-il investir des centaines de millions de dollars supplémentaires pour refaire l'intérieur?

Écoutez à ce sujet le chroniqueur sportif Alexandre Pratt, de La Presse, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets abordés

Des rénovations intérieures prévues pour le Stade olympique visent à moderniser l'enceinte pour la rendre plus intime, plus lumineuse, avec une meilleure acoustique, des sièges rapprochés de l'action et l'ajout d'espaces «premium».

La configuration rectangulaire est privilégiée pour le soccer et le football, notamment pour le CF Montréal (CFM) et les Alouettes, locataires potentiels.

Le CF Montréal étudie un plan d'établissement à temps plein dès la saison hivernale 2027-2028.

Vous aimerez aussi

Le premier match aux Golden Knights; Carter Hart malmené par les partisans
Lagacé le matin
Le premier match aux Golden Knights; Carter Hart malmené par les partisans
0:00
5:43
L'inconnu de la Coupe du monde devenu vedette planétaire
Bonsoir les sportifs
L'inconnu de la Coupe du monde devenu vedette planétaire
0:00
6:18
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Pièce Deuxième partie: les cinq dernières représentations annulées
Rattrapage
Pièce dans laquelle jouait Patrick Bruel
Pièce Deuxième partie: les cinq dernières représentations annulées
Violence armée: baisse de 50 % des incidents à Montréal selon le SPVM
Rattrapage
Bilan de la sécurité
Violence armée: baisse de 50 % des incidents à Montréal selon le SPVM
Maxime Crépeau comme gardien partant: «Ça donne de l'espoir à des jeunes d'ici»
Rattrapage
Coupe du Monde de la FIFA 2026
Maxime Crépeau comme gardien partant: «Ça donne de l'espoir à des jeunes d'ici»
Au-delà du couple: Meeker Guerrier redéfinit les rencontres amoureuses
Rattrapage
Le dating sans tabou
Au-delà du couple: Meeker Guerrier redéfinit les rencontres amoureuses
«Ottawa veut soutenir le développement de l'IA, mais aussi bien l'encadrer»
Rattrapage
Stratégie nationale en IA du fédéral
«Ottawa veut soutenir le développement de l'IA, mais aussi bien l'encadrer»
Des robots québécois pour le ravitaillement, l'évacuation et la reconnaissance
Rattrapage
Avec la Défense canadienne
Des robots québécois pour le ravitaillement, l'évacuation et la reconnaissance
«Pour la majorité des gens, le pouvoir d'achat a augmenté» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Ménages québécois entre 2019 et 2025
«Pour la majorité des gens, le pouvoir d'achat a augmenté» -Michèle Boisvert
Un revers symbolique pour le président américain
Rattrapage
Guerre en Iran
Un revers symbolique pour le président américain
«Le mauvais film des tarifs américains est de retour» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Économie mondiale
«Le mauvais film des tarifs américains est de retour» -Dimitri Soudas
«C'est l'exemple d'un dossier qui ne coûte rien du budget et qui a un impact»
Rattrapage
Futur projet de loi sur les boissons énergisantes
«C'est l'exemple d'un dossier qui ne coûte rien du budget et qui a un impact»
«Je suis éblouie par le talent de ces musiciens» -Guylaine Tremblay
Rattrapage
Concours musical international de Montréal
«Je suis éblouie par le talent de ces musiciens» -Guylaine Tremblay
«Je suis tannée que les femmes en politique aient des commentaires»
Rattrapage
Duhaime qualifie de «matante», Christine Fréchette
«Je suis tannée que les femmes en politique aient des commentaires»
L'acquittement a réglé l'aspect judiciaire, mais le malaise n'a jamais disparu
Rattrapage
Carter Hart, acquitté d'agressions sexuelles
L'acquittement a réglé l'aspect judiciaire, mais le malaise n'a jamais disparu
Félix Auger-Aliassime éliminé par Flavio Cobolli à Roland-Garros
Rattrapage
En quarts de finale
Félix Auger-Aliassime éliminé par Flavio Cobolli à Roland-Garros