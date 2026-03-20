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Hockey
Remake du film Youngblood

«Il y a de plus en plus de jeunes qui écoutent le hockey»

par 98.5

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1:20:55

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 mars 2026 22:20

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
«Il y a de plus en plus de jeunes qui écoutent le hockey»
Ça sent la coupe / Cogeco Média

Dans le segment Ça sent la coupe, le duo père/fils Luc et Henri Picard discutent du «remake» du film Youngblood, du hockey au Québec, et de leur passion pour les Canadiens de Montréal. 

Le réalisateur et l'acteur parlent du décès de Rodger Brulotte, de Serge Fiori, de Jean-Pierre Ferland, et de Guy Lafleur, abordant l’héritage culturel de ces monuments.

Ils évoquent la pression sur les jeunes joueurs, la violence dans le hockey, et les défis financiers du sport. 

Écoutez le réalisateur Luc Picard accompagné de son fils, l'acteur Henri Picard, aborder le sujet aux Amateurs de sport.

Quelques sujets abordés

  • Les jeunes et leur relation avec le hockey;
  • Décès de Rodger Brulotte et autres légendes québécoises;
  • Youngblood: dans les coulisses de la préparation d'acteur;
  • Les parents toxiques en culture et dans le sport;
  • Comment rester stable en rejoignant rapidement la LNH et le rythme effréné que ça implique?;
  • «Faudrait que la Coupe revienne à la maison un moment donné parce que sa maison, c'est ici».

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