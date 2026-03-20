Dans le segment Ça sent la coupe, le duo père/fils Luc et Henri Picard discutent du «remake» du film Youngblood, du hockey au Québec, et de leur passion pour les Canadiens de Montréal.

Le réalisateur et l'acteur parlent du décès de Rodger Brulotte, de Serge Fiori, de Jean-Pierre Ferland, et de Guy Lafleur, abordant l’héritage culturel de ces monuments.

Ils évoquent la pression sur les jeunes joueurs, la violence dans le hockey, et les défis financiers du sport.

Écoutez le réalisateur Luc Picard accompagné de son fils, l'acteur Henri Picard, aborder le sujet aux Amateurs de sport.

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