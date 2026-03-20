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Politique
Après le 12 avril

François Legault va rester député de L'Assomption et terminer son mandat

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mars 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
François Legault va rester député de L'Assomption et terminer son mandat
François Legault quittera son poste de Premier ministre le 12 avril 2024, mais restera député de l’Assomption jusqu’en octobre. / La Presse Canadienne

François Legault va demeurer député de l'Assomption au-delà du 12 avril prochain, alors que son successeur sera nommé à l'issue de la course à la chefferie de la CAQ.

Le bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles a appris que l'actuel premier ministre a l'intention de terminer son mandat de député.

M. Legault ne veut pas laisser les citoyens de son comté sans député jusqu'en octobre. Il veut aussi envoyer un message sur l'importance de l'engagement politique.

Pendant le reste de son mandat, le député Legault a l'intention de visiter les citoyens et les entreprises de son comté pour continuer à discuter d'économie.

Il souhaite assurer une présence à l'Assemblée nationale, notamment lors de votes importants.

En demeurant député, François Legault pourra toucher son indemnité de départ qui s'élève à près de 300 000 $. 

Autres sujets abordés

  • Le député libéral Frédéric Beauchemin ne sera pas candidat dans Marguerite-Bourgeoys en octobre;
  • Premier débat très attendu samedi entre Christine Fréchette et Bernard Drainville.

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