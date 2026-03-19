Longue entrevue avec Normand D'Amour

De Pascal St-Cyr dans STAT à Henry dans le film Tout est parfait, le comédien Normand D’Amour a l’habitude d’interpréter avec brio des personnages troublés, souvent colériques et tourmentés.

S’il obtient ces rôles, c’est qu’il est «bon pour les faire», estime le comédien au micro de Marie-Ève Tremblay.

Et s’il parvient à si bien les incarner, c’est qu’il sait ce qu’est la colère, lui qui dit avoir composé avec des problèmes de gestion de la colère pendant 30 ans.

Aujourd’hui, il canalise cette énergie dans le jeu.

Écoutez cette longue entrevue de l'animatrice Marie-Eve Tremblay avec le comédien Normand D'Amour, jeudi, à Radio textos.