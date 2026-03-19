 Aller au contenu
Arts et spectacles
Longue entrevue avec Normand D'Amour

«Mes problèmes de colère du passé, je les canalise dans mes personnages»

par 98.5

0:00
40:30

Entendu dans

Radio textos

le 19 mars 2026 12:12

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Mes problèmes de colère du passé, je les canalise dans mes personnages»
Les grandes entrevues de Marie-Eve Tremblay, avec Normand D'Amour / Cogeco Média

De Pascal St-Cyr dans STAT à Henry dans le film Tout est parfait, le comédien Normand D’Amour a l’habitude d’interpréter avec brio des personnages troublés, souvent colériques et tourmentés.

S’il obtient ces rôles, c’est qu’il est «bon pour les faire», estime le comédien au micro de Marie-Ève Tremblay.

Et s’il parvient à si bien les incarner, c’est qu’il sait ce qu’est la colère, lui qui dit avoir composé avec des problèmes de gestion de la colère pendant 30 ans.

Aujourd’hui, il canalise cette énergie dans le jeu.

Écoutez cette longue entrevue de l'animatrice Marie-Eve Tremblay avec le comédien Normand D'Amour, jeudi, à Radio textos.

«J'ai eu des problèmes de colère jadis, puis maintenant, j'ai réussi à régler ça. En même temps, je m'en sers dans mes personnages, s'ils ont à le faire. C'est pour ça que ça va être vrai : j'ai vraiment exorcisé ça en moi. Maintenant, je peux les jouer sans que ça me fasse mal. [...] Je me cognais sur une armoire, j'enlevais l'armoire, je l'arrachais. Tu sais, c'était ça, ça allait jusque-là. Je serais probablement mort d'une crise cardiaque ou quoi que ce soit, mais je me suis sauvé la vie.»

Normand D'Amour

L'artiste se dit préoccupé par l'état de nos jeunes garçons qui vivent beaucoup de colère: «La colère, c'est la peur.»

Vous aimerez aussi

Dune 3: un thriller immersif signé Denis Villeneuve
Lagacé le matin
Dune 3: un thriller immersif signé Denis Villeneuve
0:00
4:15
«Les méchants meurent à la fin»: quand la survie devient une question de morale
Le Québec maintenant
«Les méchants meurent à la fin»: quand la survie devient une question de morale
0:00
9:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Le Québec, «champion fiscal de l’Amérique»: un titre à nuancer
Rattrapage
La saison des déclarations de revenus
Le Québec, «champion fiscal de l’Amérique»: un titre à nuancer
«L'annulation n'est pas une bonne idée, mais il y a des nuances à apporter»
Rattrapage
Une conférence à l'Université Laval dérange
«L'annulation n'est pas une bonne idée, mais il y a des nuances à apporter»
«Ne m’appelez pas Roxana»: les dessous d’un vaste trafic d’enfants en Roumanie
Rattrapage
Vidéo
Une victime québécoise raconte
«Ne m’appelez pas Roxana»: les dessous d’un vaste trafic d’enfants en Roumanie
Regarder14:31Marie-Eve Tremblay
Pour financer notre culture: doit-on payer nos billets plus cher?
Rattrapage
Spectacles québécois et achat local
Pour financer notre culture: doit-on payer nos billets plus cher?
Pourquoi les ventes de maisons chutent, mais les prix montent?
Rattrapage
Vidéo
Immobilier
Pourquoi les ventes de maisons chutent, mais les prix montent?
Regarder7:42Mélanie Bergeron
Agence d’escortes démantelée à Montréal: une des victimes témoigne
Rattrapage
Vidéo
Ses agresseurs arrêtés
Agence d’escortes démantelée à Montréal: une des victimes témoigne
Regarder32:09Marie-Eve Tremblay
Les motards qui s'affichent publiquement, ça vous dérange?
Rattrapage
Projet de loi pour leur empêcher de le faire
Les motards qui s'affichent publiquement, ça vous dérange?
Comment déceler les images créées par l’IA: un petit guide de François Charron
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient : «Fake news» et profits
Comment déceler les images créées par l’IA: un petit guide de François Charron
Mon enfant veut être végétarien, comment réagir?
Rattrapage
Refuser la viande lors de l'adolescence
Mon enfant veut être végétarien, comment réagir?
La hausse demandée par les médecins spécialistes: «On n'a pas les moyens»
Rattrapage
Toujours pas d'entente avec le gouvernement
La hausse demandée par les médecins spécialistes: «On n'a pas les moyens»
OVNIS au Canada: le Québec au deuxième rang des signalements
Rattrapage
Plus de 1000 observations au pays en 2025
OVNIS au Canada: le Québec au deuxième rang des signalements
Agression d'un arbitre: le modèle parental remis en question
Rattrapage
Violence dans les sports mineurs
Agression d'un arbitre: le modèle parental remis en question
Impôts en 20 minutes: une méthode gratuite dévoilée
Rattrapage
Déclarations simplifiées
Impôts en 20 minutes: une méthode gratuite dévoilée
Violence à l'aréna: «Il devrait être banni à vie ce parent-là» -Stéphane Gendron
Rattrapage
Agression sauvage à Lac-Etchemin
Violence à l'aréna: «Il devrait être banni à vie ce parent-là» -Stéphane Gendron