La saison des déclarations de revenus

Alors que la saison des impôts bat son plein, Alexandre Leblond s'invite au micro de Marie-Eve Tremblay pour une dose de «réalisme financier».

Il décortique les mesures contre le travail au noir, rappelant les risques légaux et l'absence de recours en cas de pépin.

Il s'attaque surtout aux idées reçues: non, vous ne donnez pas 50 % de votre salaire au fisc, et oui, si le Québec est l'État le plus taxé, notre système de redistribution réserve de belles surprises aux familles.

Où va réellement votre argent?

Écoutez Alexandre Leblond, chroniqueur économique, expliquer le tout, jeudi à Radio textos.