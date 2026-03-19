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Économie
La saison des déclarations de revenus

Le Québec, «champion fiscal de l’Amérique»: un titre à nuancer

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 19 mars 2026 11:12

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Le Québec, «champion fiscal de l’Amérique»: un titre à nuancer
Alexandre Leblond / Cogeco Média

Alors que la saison des impôts bat son plein, Alexandre Leblond s'invite au micro de Marie-Eve Tremblay pour une dose de «réalisme financier». 

Il décortique les mesures contre le travail au noir, rappelant les risques légaux et l'absence de recours en cas de pépin.

Il s'attaque surtout aux idées reçues: non, vous ne donnez pas 50 % de votre salaire au fisc, et oui, si le Québec est l'État le plus taxé, notre système de redistribution réserve de belles surprises aux familles.

Où va réellement votre argent?

Écoutez Alexandre Leblond, chroniqueur économique, expliquer le tout, jeudi à Radio textos

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