Aider les enfants devant l'inflation

Le chroniqueur Alexandre Leblond aborde le concept de «l'héritage du vivant».

Devant la hausse du coût de la vie, de nombreux parents souhaitent donner un coup de pouce financier à leurs enfants devenus adultes, notamment pour l'accès à la propriété.

Toutefois, il rappelle l'importance de prioriser sa propre sécurité financière, avant de faire preuve de philanthropie.

À l'aide d'une bonne planification de retraite, il est possible d'évaluer ses surplus réels.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, jeudi à Cantin le matin.

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