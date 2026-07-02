Aider les enfants devant l'inflation

Le chroniqueur Alexandre Leblond aborde le concept de «l'héritage du vivant».
Devant la hausse du coût de la vie, de nombreux parents souhaitent donner un coup de pouce financier à leurs enfants devenus adultes, notamment pour l'accès à la propriété.
Toutefois, il rappelle l'importance de prioriser sa propre sécurité financière, avant de faire preuve de philanthropie.
À l'aide d'une bonne planification de retraite, il est possible d'évaluer ses surplus réels.
Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, jeudi à Cantin le matin.
Autre sujet abordé
- Une stratégie astucieuse consistant à injecter le supplément provincial pour fournitures scolaires de 127 $ directement dans le REEE des enfants.
«C'est aujourd'hui que l'argent ferait une réelle différence. [...] quand on parle de la vision classique de l'héritage qui disparaît, c'est entre autres ça.»