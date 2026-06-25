Une pratique encouragée par la NASA

Les micro-siestes au travail augmentent la productivité de 30%. En effet, dormir au bureau augmenterait notre performance de manière significative.
Bien que cela semble contre-intuitif, les études démontrent qu'une sieste de 15 à 20 minutes peut augmenter la productivité des employés de 30%.
En contrepartie, le manque de sommeil coûte des millions de dollars aux entreprises québécoises chaque année.
Écoutez les explications de la chroniqueuse scientifique, Andréanne Théberge, jeudi, à l'émission L'effet Lavallée.
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