 Aller au contenu
Resserrement de la réglementation

Clôtures de piscine: vers des solutions plus intelligentes?

par 98.5

0:00
17:55

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 30 juin 2026 12:14

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Clôtures de piscine: vers des solutions plus intelligentes?
Clôtures de piscine: vers des solutions plus intelligentes? / JRstock / Adobe Stock

Le resserrement de la réglementation sur la sécurité des piscines résidentielles au Québec continue de faire réagir.

Alors que l'obligation d'installer une clôture entourant directement le bassin doit entrer en vigueur en septembre 2027, Joël-Éric Mignault propose d'élargir les mesures de protection au-delà de la simple barrière physique.

Le designer aquatique plaide pour une approche multicouche inspirée de ce qui se fait ailleurs, notamment en Floride.

Selon lui, la reconnaissance de la résidence comme barrière d'accès, jumelée à une formation obligatoire en secourisme et à une sensibilisation accrue des parents, s'avère nettement plus efficace.

Écoutez le consultant, designer et constructeur de spas et de piscines de prestiges chez JEM Arte & Agua, Joël-Éric Mignault, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Il insiste sur le fait que la technique ne remplacera jamais le facteur humain.

«La clôture peut protéger un accès, mais elle ne remplacera jamais la vigilance d'un parent [...] En prévention de la noyade, on a besoin des deux.»

Joël-Éric Mignault

Vous aimerez aussi

Crise du logement: «La situation est pire que l’an dernier», alerte le FRAPRU
Cantin le matin
Crise du logement: «La situation est pire que l’an dernier», alerte le FRAPRU
0:00
7:09
Le papier de toilette: un danger méconnu pour la santé et l'environnement?
L'effet Lavallée
Le papier de toilette: un danger méconnu pour la santé et l'environnement?
0:00
17:38
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités, des concours et des promotions. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Chiens, chats et nouveaux compagnons: le dilemme des vacances
Rattrapage
Voyager avec son animal
Chiens, chats et nouveaux compagnons: le dilemme des vacances
Canicule à Montréal: les meilleurs plans fraîcheur pour survivre à la chaleur
Rattrapage
Plages, piscines et brumisateurs
Canicule à Montréal: les meilleurs plans fraîcheur pour survivre à la chaleur
Le papier de toilette: un danger méconnu pour la santé et l'environnement?
Rattrapage
Formaldéhyde et polluants
Le papier de toilette: un danger méconnu pour la santé et l'environnement?
Du gouffre à la reconstruction: le parcours inspirant de Gerry St-Hilaire
Rattrapage
L'urgence d'une écoute humaine et sans jugement
Du gouffre à la reconstruction: le parcours inspirant de Gerry St-Hilaire
Montréal: une banque d'aide au loyer pour prévenir l'itinérance
Rattrapage
Pour stabiliser les situations résidentielles
Montréal: une banque d'aide au loyer pour prévenir l'itinérance
Le pape excommunie des évêques conservateurs et défie Trump
Rattrapage
Bras de fer au Vatican
Le pape excommunie des évêques conservateurs et défie Trump
Collecte des déchets aux deux semaines: un mal nécessaire?
Rattrapage
Changer nos habitudes de consommation
Collecte des déchets aux deux semaines: un mal nécessaire?
Comment gérer le partage de sa vie intime à l'extérieur du couple
Rattrapage
Confidences et confiance
Comment gérer le partage de sa vie intime à l'extérieur du couple
Un Québécois sur deux touché par des troubles du sommeil
Rattrapage
Nouvelles statistiques
Un Québécois sur deux touché par des troubles du sommeil
Les micro-siestes au travail augmentent la productivité de 30%
Rattrapage
Une pratique encouragée par la NASA
Les micro-siestes au travail augmentent la productivité de 30%
«Un gros manque de respect»: les restaurateurs déplorent les «no-shows»
Rattrapage
Réserver sans se présenter
«Un gros manque de respect»: les restaurateurs déplorent les «no-shows»
Le piège du «self-care»: quand l'isolement guette
Rattrapage
Et si on recréait notre «village»?
Le piège du «self-care»: quand l'isolement guette
«Ce n'est pas l'IA en elle-même qui fait peur, c'est plus ce qu'on va en faire»
Rattrapage
Intelligence artificielle
«Ce n'est pas l'IA en elle-même qui fait peur, c'est plus ce qu'on va en faire»
Les tops et flops de la réputation médiatique en 2026
Rattrapage
Les succès et les échecs dans les médias
Les tops et flops de la réputation médiatique en 2026