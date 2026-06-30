Le resserrement de la réglementation sur la sécurité des piscines résidentielles au Québec continue de faire réagir.

Alors que l'obligation d'installer une clôture entourant directement le bassin doit entrer en vigueur en septembre 2027, Joël-Éric Mignault propose d'élargir les mesures de protection au-delà de la simple barrière physique.

Le designer aquatique plaide pour une approche multicouche inspirée de ce qui se fait ailleurs, notamment en Floride.

Selon lui, la reconnaissance de la résidence comme barrière d'accès, jumelée à une formation obligatoire en secourisme et à une sensibilisation accrue des parents, s'avère nettement plus efficace.

Écoutez le consultant, designer et constructeur de spas et de piscines de prestiges chez JEM Arte & Agua, Joël-Éric Mignault, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Il insiste sur le fait que la technique ne remplacera jamais le facteur humain.