Les succès et les échecs dans les médias

À l’occasion de son bilan des six premiers mois de l’année 2026, la vice-présidente associée de Mesure Média, Caroline Roy, présente les grands succès et les pires échecs de réputation dans les médias québécois et canadiens.

Parmi les grands «tops», le premier ministre canadien Mark Carney se démarque par sa performance impeccable. De son côté, la première ministre du Québec, Christine Frechette, surprend agréablement en cumulant les gains de réputation après avoir sorti le gouvernement de la CAQ des bas-fonds des sondages.

En revanche, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP), écope d'un «flop» à la suite d'une couverture médiatique négative et non souhaitée.

Écoutez Caroline Roy présenter les grands succès et les pires échecs de réputation dans les médias québécois et canadiens, jeudi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Les détails de ce bilan: