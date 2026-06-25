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Les succès et les échecs dans les médias

Les tops et flops de la réputation médiatique en 2026

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 25 juin 2026 10:35

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Les tops et flops de la réputation médiatique en 2026
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

À l’occasion de son bilan des six premiers mois de l’année 2026, la vice-présidente associée de Mesure Média, Caroline Roy, présente les grands succès et les pires échecs de réputation dans les médias québécois et canadiens.

Parmi les grands «tops», le premier ministre canadien Mark Carney se démarque par sa performance impeccable. De son côté, la première ministre du Québec, Christine Frechette, surprend agréablement en cumulant les gains de réputation après avoir sorti le gouvernement de la CAQ des bas-fonds des sondages.

En revanche, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP), écope d'un «flop» à la suite d'une couverture médiatique négative et non souhaitée.

Écoutez Caroline Roy présenter les grands succès et les pires échecs de réputation dans les médias québécois et canadiens, jeudi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Les détails de ce bilan:

  • La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier et la maternité;
  • Le combat des courageuses et la débâcle de Gilbert Rozon;
  • La fièvre du Canadien de Montréal;
  • Le succès de l'humoriste Richardson Zéphir;
  • Le phénomène mondial de Heated Rivalry;
  • La victoire de la Victoire;
  • Jeremy Hansen et la mission Artemis;
  • Le triomphe de nos athlètes à Milan;
  • Des pères engagés pour l'avenir;
  • Céline Dion est toujours au sommet;
  • Le triomphe silencieux d'Angine de Poitrine;
  • La disgrâce de la députée indépendante de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier;
  • La volte-face de Juste pour rire face à Julien Lacroix;
  • La tourmente du sirop d'érable;
  • Les partenariats risqués de la SAQ et de Radio-Canada;
  • Le départ gâché de Brendan Gallagher;
  • Le PDG Michael Rousseau quitte Air Canada.

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