Manque de ressources adaptées

À seulement 24 ans, Joé St-Jean, un jeune Québécois lourdement handicapé, se voit contraint de vivre en CHSLD. Faute d'accès à un logement supervisé et à des soins adaptés à sa réalité, il a pris la décision déchirante de demander l'aide médicale à mourir.

L'organisateur communautaire, Martin Blanchard, dénonce le manque criant de financement pour les soins à domicile, qui permettrait à des personnes vivant avec un handicap sévère de demeurer à la maison. L'insuffisance de logements sociaux adaptés est également pointée du doigt par celui qui a personnellement côtoyé le jeune homme de 24 ans.

Il rappelle que dans la province, 21% de la population se trouve en situation de handicap.

Écoutez Martin Blanchard, organisateur communautaire pour la défense des droits des locataires, en discuter, lundi, au Midi.