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Manque de ressources adaptées

En CHSLD à 24 ans: il demande l'aide médicale à mourir

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Entendu dans

Le midi

le 29 juin 2026 14:19

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
En CHSLD à 24 ans: il demande l'aide médicale à mourir
Le midi / Cogeco Média

À seulement 24 ans, Joé St-Jean, un jeune Québécois lourdement handicapé, se voit contraint de vivre en CHSLD. Faute d'accès à un logement supervisé et à des soins adaptés à sa réalité, il a pris la décision déchirante de demander l'aide médicale à mourir.

L'organisateur communautaire, Martin Blanchard, dénonce le manque criant de financement pour les soins à domicile, qui permettrait à des personnes vivant avec un handicap sévère de demeurer à la maison. L'insuffisance de logements sociaux adaptés est également pointée du doigt par celui qui a personnellement côtoyé le jeune homme de 24 ans.

Il rappelle que dans la province, 21% de la population se trouve en situation de handicap.

Écoutez Martin Blanchard, organisateur communautaire pour la défense des droits des locataires, en discuter, lundi, au Midi.

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