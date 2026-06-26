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Confidences et confiance

Comment gérer le partage de sa vie intime à l'extérieur du couple

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 26 juin 2026 12:14

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Comment gérer le partage de sa vie intime à l'extérieur du couple
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Dans cette entrevue, Sylvie Lavallée aborde les grandes questions qui reviennent souvent dans sa pratique: entre la peine d'amour, le deuil amoureux, la solitude et l'impact qu'une séparation peut avoir sur les enfants, les adultes oublient souvent de s'arrêter pour vivre leurs émotions.

Mais avant la séparation, la gestion de l'intimité et le partage de la vie privée à l'extérieur du couple peuvent parfois devenir d'importantes sources de friction.

Alors que l'un des partenaires peut ressentir le besoin de se confier à des proches ou de raconter sa vie intime, l'autre peut y voir une trahison et une violation de sa sphère privée.

L'experte rappelle qu'un dévoilement non consensuel de la vie à deux à des tiers peut fragiliser les bases de la relation. Elle insiste sur le fait que la communication et le consentement demeurent essentiels.

Écoutez la sexologue Sylvie Lavallée en discuter, vendredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

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