L'urgence d'une écoute humaine et sans jugement

Marie-Claude Lavallée aborde les réalités croissantes de l'itinérance et des dépendances en dehors des grands centres, notamment à Shawinigan.

Son invité, Gerry St-Hilaire, chef d'équipe au Centre d'intervention en dépendances Adrienne-Roy, met en lumière le parcours de désaffiliation sociale qui mène à la rue.

Avec une grande transparence, il confie être lui-même un ancien dépendant ayant surmonté des épreuves majeures.

Aujourd'hui, il mise sur le «savoir-être» et l'empathie pour guider les personnes marginalisées vers la réhabilitation, rappelant avec force que derrière chaque visage de la rue se cache une histoire qui pourrait être la nôtre.

Écoutez Gerry St-Hilaire, chef d’équipe au Centre d’intervention en dépendances Adrienne-Roy à Shawinigan, au micro de Marie-Claude Lavallée.