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Voyager avec son animal

Chiens, chats et nouveaux compagnons: le dilemme des vacances

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 30 juin 2026 12:14

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Chiens, chats et nouveaux compagnons: le dilemme des vacances
Le temps des vacances: est-ce que vous avez l'intention d'amener votre animal de compagnie avec vous en vacances? / Loredana/ Adobe stock

À l'approche des vacances, Marie-Claude Lavallée s'entretient avec la docteure en médecine vétérinaire Caroline Kilsdonk.

Ensemble, elles explorent la complexité de voyager avec ses animaux, soulignant que si les chiens socialisés s'adaptent parfois aux courts trajets, les chats et les gros chiens subissent un stress immense, notamment en soute d'avion. 

L'experte déconseille aussi fermement de laisser un chat seul plusieurs jours. 

En seconde partie, elles abordent le cas des animaux sauvages ou exotiques, souvent victimes de conditions de vie inadaptées, de régimes néfastes ou de gènes instables (comme les chats hybrides), rappelant que leur place est d'abord dans la nature.

Écoutez Caroline Kilsdonk, spécialiste en santé publique vétérinaire, expliquer le tout, mardi avant-midi au micro de Marie-Claude Lavallée. 

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