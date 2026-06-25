Réserver sans se présenter

Selon le dernier rapport de Restaurants Canada, les réservations ont subi une baisse drastique de 15 %.

La cofondatrice des célèbres restaurants Les Enfants Terribles, Francine Brûlé, ne remarque pas pour autant une baisse d'achalandage dans ses établissements.

Elle constate plutôt que les gens viennent sans réserver, ce qui complique la logistique. De plus, un autre défi continue de peser sur les restaurateurs, qui sont toujours aux prises avec le phénomène des « no-shows ».

Écoutez à ce sujet la cofondatrice des restaurants Les Enfants Terribles, Francine Brûlé, au micro de Fadwa Lapierre et Marie-Claude Lavallée.