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Changer nos habitudes de consommation

Collecte des déchets aux deux semaines: un mal nécessaire?

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 29 juin 2026 11:20

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Collecte des déchets aux deux semaines: un mal nécessaire?
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

Alors que Montréal s'apprête à implanter progressivement la collecte des ordures ménagères toutes les deux semaines d'ici 2027, la mesure suscite de vives craintes chez plusieurs citoyens, qui redoutent les mauvaises odeurs et la prolifération de la vermine.

Cependant, selon les experts, cette transition est essentielle pour forcer un changement indispensable dans nos habitudes de consommation et de gestion des matières résiduelles.

Écoutez Simon Paré-Poupart, vidangeur et auteur du livre Ordures! Journal d’un vidangeur et Julie-Christine Denoncourt, analyste en réduction à la source à Équiterre aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Julie-Christine Denoncourt rappelle que le Québec est encore loin de ses objectifs de réduction: nous produisons actuellement 685 kg de déchets par personne annuellement, alors que la cible de Recyc-Québec était de 525 kg.

L'espacement des collectes a déjà fait ses preuves dans certains arrondissements, comme Rosemont–La Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, où l'on a observé une augmentation de la participation au compostage et une diminution globale du volume de déchets.

De son côté, Simon Paré-Poupart souligne que nos deux principaux sites d'enfouissement du grand Montréal débordent, rendant cette réduction critique.

Autres sujets traités:

  • Les déchets en orbite;
  • Nouvelle loi sur la réparabilité;
  • Taxations incitatives: discussion autour du modèle appliqué en Gaspésie.

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