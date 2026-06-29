Changer nos habitudes de consommation

Alors que Montréal s'apprête à implanter progressivement la collecte des ordures ménagères toutes les deux semaines d'ici 2027, la mesure suscite de vives craintes chez plusieurs citoyens, qui redoutent les mauvaises odeurs et la prolifération de la vermine.

Cependant, selon les experts, cette transition est essentielle pour forcer un changement indispensable dans nos habitudes de consommation et de gestion des matières résiduelles.

Écoutez Simon Paré-Poupart, vidangeur et auteur du livre Ordures! Journal d’un vidangeur et Julie-Christine Denoncourt, analyste en réduction à la source à Équiterre aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Julie-Christine Denoncourt rappelle que le Québec est encore loin de ses objectifs de réduction: nous produisons actuellement 685 kg de déchets par personne annuellement, alors que la cible de Recyc-Québec était de 525 kg.

L'espacement des collectes a déjà fait ses preuves dans certains arrondissements, comme Rosemont–La Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, où l'on a observé une augmentation de la participation au compostage et une diminution globale du volume de déchets.

De son côté, Simon Paré-Poupart souligne que nos deux principaux sites d'enfouissement du grand Montréal débordent, rendant cette réduction critique.

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