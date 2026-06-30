Plages, piscines et brumisateurs

Alors qu'une vague de chaleur torride s'abat sur Montréal en pleine période de déménagements, Marie-Claude Lavallée et sa recherchiste Marie-Hélène Dufays-Marinescu vous proposent un tour d'horizon complet des oasis de fraîcheur de la métropole.

Des quatre plages montréalaises incontournables aux 70 piscines publiques aux horaires prolongés, en passant par la «bataille des brumisateurs» fièrement remportée par le Plateau, cet extrait regorge de solutions pour faire baisser le thermomètre.

Un guide pratique, chaleureux et indispensable pour un été rafraîchissant et sécuritaire, directement dans le fleuve ou au cœur des parcs de quartier.

Écoutez Marie-Hélène Dufays Marinescu, journaliste à la recherche pour le 98.5, expliquer le tout mardi à L'effet Lavallée.