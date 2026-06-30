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Pour stabiliser les situations résidentielles

Montréal: une banque d'aide au loyer pour prévenir l'itinérance

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 30 juin 2026 10:29

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Montréal: une banque d'aide au loyer pour prévenir l'itinérance
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

Pour contrer la hausse de l'itinérance, la Maison du Père à Montréal a mis sur pied une banque d'aide au loyer innovante qui agit en amont.

Ce service de prévention, créé il y a quatre ans, permet aux locataires en difficulté financière de stabiliser leur situation résidentielle avant de se retrouver à la rue.

Accessible 24 heures sur 24 via une plateforme numérique, l'outil propose des prêts sans intérêt pour éponger les dettes de loyer, tout en offrant un accompagnement psychosocial et budgétaire personnalisé.

Écoutez Jaëlle Bégarin, présidente-directrice générale de la Maison du Père, aborder le tout, mardi avant-midi, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Le projet a récemment reçu un appui majeur de 750 000$ de la Ville de Montréal.

Fait marquant, ce fonds est en partie rotatif grâce aux remboursements des bénéficiaires, et de nombreux propriétaires contactent eux-mêmes l'organisme pour soutenir leurs locataires.

De plus, les retombées économiques sont majeures: alors qu'un prêt moyen est de 2500$, le coût annuel d'une personne en situation d'itinérance pour l'État est estimé à 72 500$.

En date du 19 juin, l'initiative avait déjà aidé 228 ménages.

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