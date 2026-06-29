Bras de fer au Vatican

Le chroniqueur en affaires religieuses, Alain Pronkin, met en lumière l'actualité mouvementée du Vatican...

D'une part, le pape Léon XIV s'apprête à prononcer l'excommunication automatique d'évêques de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, une communauté ultra-conservatrice en rupture avec les réformes de Vatican II.

D'autre part, le souverain pontife, premier pape américain de l'histoire, inflige un double affront politique à Donald Trump.

En plus de rejeter l'invitation aux célébrations du 250ᵉ anniversaire des États-Unis, Léon XIV a choisi d'accepter la prestigieuse Médaille de la liberté, la veille, le 3 juillet, où il prononcera un discours très attendu sur la paix mondiale et la pauvreté.

Écoutez la chronique d'Alain Pronkin, lundi matin au micro de Marie-Claude Lavallée.