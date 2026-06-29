Comment mieux négocier

Les frais de gestion de nos placements atteignent souvent des sommes astronomiques sans que l'on comprenne pourquoi.

Notre chroniqueur économique, Alexandre Leblond, propose des solutions pour y voir plus clair et faire baisser la facture.

Il suggère d'abord de comparer le rendement de son portefeuille à l'indice de référence du marché pour évaluer si les frais sont justifiés.

De plus, il rappelle que tout se négocie, surtout pour les gros portefeuilles.

Enfin, une nouvelle réglementation en vigueur fin 2026 forcera une transparence totale des frais en dollars sur les relevés...

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, lundi à Cantin le matin.