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Intelligence artificielle

«Ce n'est pas l'IA en elle-même qui fait peur, c'est plus ce qu'on va en faire»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 25 juin 2026 11:06

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«Ce n'est pas l'IA en elle-même qui fait peur, c'est plus ce qu'on va en faire»
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

Si l'intelligence artificielle connaît une progression fulgurante au Québec, de nombreux citoyens affichent encore une nette réticence vis-à-vis de cette technologie.

Est-ce la peur de l'inconnu, une méfiance face à la désinformation ou une réelle préoccupation écologique?

Écoutez les explications de l'experte en neurosciences et cyberpsychologie, Mélissa Canseliet, à l'émission L'effet Lavallée.

«Ce n'est pas tant la technologie en elle-même qui fait peur, c'est un petit peu plus ce qu'on va en faire.»

Melissa Canseliet

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