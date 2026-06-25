Si l'intelligence artificielle connaît une progression fulgurante au Québec, de nombreux citoyens affichent encore une nette réticence vis-à-vis de cette technologie.

Est-ce la peur de l'inconnu, une méfiance face à la désinformation ou une réelle préoccupation écologique?

Écoutez les explications de l'experte en neurosciences et cyberpsychologie, Mélissa Canseliet, à l'émission L'effet Lavallée.