Et si on recréait notre «village»?

Avez-vous le réflexe de choisir le confort de votre pyjama plutôt qu'une sortie entre amis?

Attention, l’épidémie de solitude nous guette!

L'autrice Karine Côté-Andreetti nous invite à repenser d'urgence nos liens sociaux.

Entre la hausse du coût de la vie et la dérive individualiste du «self-care», nous sacrifions trop souvent nos amitiés.

Pourtant, s'isoler s'avère très nocif pour la santé.

Écoutez Karine Côté-Andreetti, autrice de Port d’attache: Osons révolutionner nos amitiés, jeudi au micro de Marie-Claude Lavallée et Fadwa Lapierre.