Et si on recréait notre «village»?

Avez-vous le réflexe de choisir le confort de votre pyjama plutôt qu'une sortie entre amis?
Attention, l’épidémie de solitude nous guette!
L'autrice Karine Côté-Andreetti nous invite à repenser d'urgence nos liens sociaux.
Entre la hausse du coût de la vie et la dérive individualiste du «self-care», nous sacrifions trop souvent nos amitiés.
Pourtant, s'isoler s'avère très nocif pour la santé.
Écoutez Karine Côté-Andreetti, autrice de Port d’attache: Osons révolutionner nos amitiés, jeudi au micro de Marie-Claude Lavallée et Fadwa Lapierre.
«On a tendance à associer ça aux aînés, mais au contraire, en fait, pour une des premières fois, la courbe s'est vraiment inversée, puis là c'est vraiment les jeunes qui vivent le plus de solitude.»