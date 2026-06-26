Nouvelles statistiques

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Un Québécois sur deux touché par des troubles du sommeil

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 26 juin 2026 10:35

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Un Québécois sur deux touché par des troubles du sommeil
Les troubles de sommeil affectent particulièrement les Québécois. / Adobe Stock

Souffrez-vous d'insomnie? L'insomnie chronique est un enjeu de santé qui touche actuellement 15 % des Canadiens, tandis qu'un Québécois sur deux affirme souffrir de troubles du sommeil.

Marie-Claude Lavallée s'entretient avec la docteure Maude Bouchard pour aborder les causes pouvant expliquer les troubles du sommeil. Parmi les principales coupables, on retrouve évidemment le stress, la consommation d'alcool et de caféine ainsi que l'exposition à la lumière bleue.

Au-delà des conséquences directes sur la santé physique et mentale, l'entretien met en lumière l'importance d'une bonne hygiène du sommeil.

Écoutez la Dre Maude Bouchard, psychologue et professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi, discuter de ces troubles, vendredi, à L'effet Lavallée.

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