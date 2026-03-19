Accusations de violences sexuelles

Le média d'enquête Mediapart a publié mercredi une enquête exhaustive sur le chanteur et acteur Patrick Bruel, recueillant les témoignages de huit femmes dénonçant des comportements allant du harcèlement à la tentative de viol.

Marine Turchi, la journaliste derrière ce «coup de tonnerre», explique que ces récits, s'étalant de 1992 à 2012, révèlent un mode opératoire basé sur un abus de pouvoir et de notoriété.

Parmi les plaignantes, la directrice générale d'Unifrance, Daniela Elstner, témoigne à visage découvert d'une agression brutale survenue en 1997.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, jeudi à Lagacé le matin, avec la journaliste Marine Turchi de Mediapart.