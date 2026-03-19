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Justice et faits divers
Accusations de violences sexuelles

Allégations contre Patrick Bruel: le témoignage de 8 femmes ébranle la France

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 09:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Allégations contre Patrick Bruel: le témoignage de 8 femmes ébranle la France
Patrick Bruel / (Gonzalo Fuentes/Pool via AP)

Le média d'enquête Mediapart a publié mercredi une enquête exhaustive sur le chanteur et acteur Patrick Bruel, recueillant les témoignages de huit femmes dénonçant des comportements allant du harcèlement à la tentative de viol.

Marine Turchi, la journaliste derrière ce «coup de tonnerre», explique que ces récits, s'étalant de 1992 à 2012, révèlent un mode opératoire basé sur un abus de pouvoir et de notoriété.

Parmi les plaignantes, la directrice générale d'Unifrance, Daniela Elstner, témoigne à visage découvert d'une agression brutale survenue en 1997.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, jeudi à Lagacé le matin, avec la journaliste Marine Turchi de Mediapart

«[Patrick Bruel] conteste toute violence, toute brutalité [...] mais il parle un peu de séduction maladroite.»

Marine Turchi

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