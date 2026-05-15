Le président et chef de la direction de La Caisse, Charles Emond, a tenu à rassurer la population sur la viabilité financière du Réseau express métropolitain (REM).

Malgré les défis techniques initiaux, M. Emond affirme que le projet est déjà rentable à hauteur de 8 %, une performance qui devrait grimper entre 8 % et 9 % sur un horizon de 50 ans avec l'augmentation de l'achalandage.

Bien que la gestion des bogues du train électrique occupe une partie de son esprit, le dirigeant souligne que son rôle principal demeure la planification et le financement, préférant laisser l'exploitation à des experts locaux à l'avenir.

Pour La Caisse, le REM représente un actif stratégique offrant un rendement stable et une protection contre l'inflation, essentiels pour garantir les rentes des Québécois à long terme.

Écoutez le grand patron de La Caisse, Charles Emond, faire le point sur la rentabilité du REM, vendredi, à Lagacé le matin.