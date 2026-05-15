L'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas décortique les récentes ambitions de Mark Carney, soulignant un virage majeur vers l'énergie et l'intelligence artificielle pour le Canada.

Le premier ministre canadien propose de doubler la capacité énergétique du pays d'ici 2050 afin de soutenir des secteurs stratégiques comme les centres de données, la production de batteries et les minéraux critiques.

Toutefois, ce projet colossal se heurte à des défis de taille, notamment l'acceptabilité sociale.

Dimitri Soudas rappelle que la construction de barrages ou de mines à ciel ouvert provoque souvent de fortes résistances locales, même pour des projets d'énergie propre.

Pour contourner ces obstacles, M. Carney mise sur l'outil législatif C-5, qui permet au gouvernement de désigner certains projets comme étant d'intérêt national pour accélérer leur réalisation.

Écoutez la chronique de Dimitri Soudas, vendredi, à Lagacé le matin.