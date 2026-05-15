Dans la nouvelle docusérie Tu vas mourir, disponible sur la chaîne PAF de Louis Morissette, l'humoriste Étienne Marcoux propose une immersion inusitée, mais teintée d'humour, dans l'univers de la fin de vie.

Marcoux, qui avoue lui-même avoir une solide phobie de la mort, explore des lieux méconnus, comme le sous-sol d’un thanatologue, pour démystifier ce qui arrive réellement à notre corps après le trépas, loin des légendes urbaines.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Proulx en discuter, vendredi, à Lagacé le matin.