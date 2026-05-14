Le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi Gabie Renaud, une mesure législative qui permettrait aux citoyens de vérifier si un nouveau partenaire intime possède des antécédents de violence conjugale.

Inspirée de la «Loi de Clare» en vigueur au Royaume-Uni, cette initiative vise à offrir une protection accrue aux personnes vulnérables en leur donnant accès à des informations cruciales de nature judiciaire.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour Gabrielle, une survivante qui a témoigné au micro de Bénédicte, cet accès à l'information aurait pu radicalement changer le cours de sa vie avant que son ex-conjoint ne tente de l'assassiner en 2021.