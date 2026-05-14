Le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi Gabie Renaud, une mesure législative qui permettrait aux citoyens de vérifier si un nouveau partenaire intime possède des antécédents de violence conjugale.
Inspirée de la «Loi de Clare» en vigueur au Royaume-Uni, cette initiative vise à offrir une protection accrue aux personnes vulnérables en leur donnant accès à des informations cruciales de nature judiciaire.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Pour Gabrielle, une survivante qui a témoigné au micro de Bénédicte, cet accès à l'information aurait pu radicalement changer le cours de sa vie avant que son ex-conjoint ne tente de l'assassiner en 2021.
«Si j'avais eu accès à cette information-là avant, je suis persuadée que ça aurait changé énormément de choses dans ma perception du risque en premier lieu et dans mes décisions futures.»
Le processus, entièrement confidentiel, se ferait via un formulaire en ligne ou auprès d'un corps policier.
Les informations seraient ensuite transmises par un organisme d'aide, afin d'assurer un accompagnement adéquat à la personne qui en fait la demande.
Bien que le projet de loi soit salué, des discussions sont en cours pour déterminer s'il devrait être élargi, afin d'ouvrir la possibilité aux proches inquiets de soumettre également une requête.
Autre sujet traité:
- Incendie criminel à Saint-Laurent.