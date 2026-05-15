Entre l'idéologie et la survie

Dans une discussion franche sur la vie de quartier, l'animateur Patrick Lagacé et le chroniqueur Luc Ferrandez explorent les tensions qui définissent Montréal.

Lagacé qualifie le fait d'habiter la métropole d'«acte de foi», citant la complexité constante de la gestion des déchets, du bruit et du coût de la vie.

Ferrandez, de son côté, défend une vision où l'idéologie — qu'elle vienne des cyclistes ou des promoteurs — façonne la ville.

Malgré les défis financiers à venir pour la ville, les deux s'entendent sur un point: la «magie» de Montréal réside dans ses espaces communs et ses moments de communion collective, plutôt que dans la rapidité des déplacements routiers.

Écoutez le débat sur l'évolution de l'urbanisme à Montréal, entre Luc Ferrandez et Patrick Lagacé vendredi matin.