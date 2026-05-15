Tensions sino-américaines

L'expert Jean-François Lépine analyse la récente visite de Donald Trump en Chine comme un exercice de protocole masquant une profonde condescendance chinoise.

Selon lui, Pékin perçoit désormais les États-Unis comme étant en situation de «faiblesse graduelle» et profite de leurs erreurs stratégiques, notamment au Moyen-Orient.

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin.