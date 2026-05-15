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Tensions sino-américaines

Trump en Chine: une démonstration de force de Pékin face à un «leader faible»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 mai 2026 08:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Trump en Chine: une démonstration de force de Pékin face à un «leader faible»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

L'expert Jean-François Lépine analyse la récente visite de Donald Trump en Chine comme un exercice de protocole masquant une profonde condescendance chinoise. 

Selon lui, Pékin perçoit désormais les États-Unis comme étant en situation de «faiblesse graduelle» et profite de leurs erreurs stratégiques, notamment au Moyen-Orient. 

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin

«Plus les jours avancent, plus les Chinois ont l'impression que nous sommes dans une situation de faiblesse graduelle par rapport à eux.»

Jean-François Lépine

Autre sujet abordé

  • Le Festival international de journalisme à Carleton-sur-Mer: un événement qui aborde des enjeux critiques tels que la sécurité des journalistes (plus de 125 tués en 2025), l'impact de l'intelligence artificielle et la montée du fanatisme religieux dans le traitement de l'information.

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