Face à l'omniprésence des microplastiques dans nos écosystèmes, des chercheurs de l'Université du Missouri ont mis au point une solution biologique innovante: une algue génétiquement modifiée capable d'agglomérer ces particules pour faciliter leur extraction.

Cette percée scientifique, qui mise sur les propriétés hydrophobes de l'algue, pourrait transformer la lutte contre la pollution marine.

Écoutez le chroniqueur et vulgarisateur scientifique Martin Carli faire le point vendredi à Lagacé le matin.