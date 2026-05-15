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Dans nos écosystèmes

Une algue mangeuse de plastique pour sauver nos océans?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 mai 2026 09:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
Une algue mangeuse de plastique pour sauver nos océans?
Martin Carli / Cogeco Média

Face à l'omniprésence des microplastiques dans nos écosystèmes, des chercheurs de l'Université du Missouri ont mis au point une solution biologique innovante: une algue génétiquement modifiée capable d'agglomérer ces particules pour faciliter leur extraction.

Cette percée scientifique, qui mise sur les propriétés hydrophobes de l'algue, pourrait transformer la lutte contre la pollution marine.

Écoutez le chroniqueur et vulgarisateur scientifique Martin Carli faire le point vendredi à Lagacé le matin.

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