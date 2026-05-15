Plaintes ignorées

Le journaliste Gaétan Pouliot révèle que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) avait été alerté dès mars 2025 par un citoyen concernant le goût suspect du sirop de Steve Bourdeau.

Bien qu'un inspecteur ait prélevé des échantillons, le ministère s'est limité à des tests de base (couleur, taux de sucre) sans vérifier la pureté du produit, concluant que tout était conforme.

Pourtant, l'analyse du même lot par l'émission Enquête a démontré une falsification massive avec 50 % de sucre de canne.

Le MAPAQ refuse de commenter ce manque de profondeur dans ses analyses initiales.

Écoutez Gaétan Pouliot, journaliste à l'émission Enquête, expliquer le tout vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.