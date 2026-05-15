Photos éphémères

Instagram déploie sa nouvelle fonctionnalité intitulée «Instant», un hybride inspiré de Snapchat et BeReal.

Située dans la messagerie privée, cette option permet d'envoyer des photos spontanées, sans filtre et sans mise en scène, qui disparaissent après visionnement ou après 24 heures.

Bien que Meta mise sur le retour à l'authenticité entre amis, les premières réactions sont mitigées.

Certains utilisateurs critiquent le manque de valeur ajoutée par rapport aux Stories, tandis que d'autres s'inquiètent des risques de dérives vers des contenus suggestifs en raison du caractère éphémère des images.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle expliquer le tout, vendredi à Lagacé le matin.