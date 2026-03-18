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Justice et faits divers
En position d'autorité

L'ex-député du Bloc Pascal-Pierre Paillé arrêté pour crimes sexuels

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 mars 2026 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
L'ex-député du Bloc Pascal-Pierre Paillé arrêté pour crimes sexuels
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

L'ancien député du Bloc québécois, Pascal-Pierre Paillé, a été arrêté mardi pour des agressions sexuelles commises sur des mineurs.

L'ancien politicien aurait commis ces gestes au cours du mois d’août 2024 et entre janvier et juin 2006.

L'homme, aujourd'hui âgé de 47 ans, est accusé d'agression sexuelle en position d'autorité, de contact sexuel et d'agression sexuelle.

Paillé, qui est également enseignant, a été suspendu par son centre de services scolaire.

Pascal-Pierre Paillé a siégé au Parlement de 2008 à 2011 en représentant la circonscription de Louis-Hébert dans la région de Québec.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point dans ce dossier, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Autre incendie criminel, à Montréal, cette fois dans le quartier St-Michel;
  • L'éducateur Tomy Carranza-Ladry, qui a tué un bambin dans une garderie, porte son verdict de prison à vie en appel.

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