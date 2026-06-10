Crise du logement

Alors que le coût de la vie continue de peser sur le portefeuille des Québécois, une tendance alarmante se confirme dans le marché immobilier: les nouveaux logements neufs sont de plus en plus petits.

Ce phénomène de «réduflation immobilière» force de nombreuses familles à quitter les centres urbains, faute d'espace.

Marie-Eve Fournier a fait le point sur la situation.

Écoutez sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin.