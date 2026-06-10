 Aller au contenu
Crise du logement

Réduflation immobilière: les nouveaux appartements rétrécissent rapidement

par 98.5

0:00
7:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 juin 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Réduflation immobilière: les nouveaux appartements rétrécissent rapidement
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Alors que le coût de la vie continue de peser sur le portefeuille des Québécois, une tendance alarmante se confirme dans le marché immobilier: les nouveaux logements neufs sont de plus en plus petits. 

Ce phénomène de «réduflation immobilière» force de nombreuses familles à quitter les centres urbains, faute d'espace. 

Marie-Eve Fournier a fait le point sur la situation. 

Écoutez sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin

«Dès qu'on a des enfants, la réponse est un peu là. On n'arrête pas de construire de plus en plus petit [...] les familles vont s'en aller et ce que ça va provoquer, bien, c'est qu'on va avoir des écoles de trop à un moment donné.»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés

  • Un ananas de luxe à 550 $;
  • Le mystère entourant les millions de dollars de taxes de vente perçus par les géants Temu et Shein qui n'atterrissent jamais dans les coffres de l'État.

Vous aimerez aussi

Entrée en Bourse: OpenAI veut suivre Anthropic et SpaceX à Wall Street
Le Québec maintenant
Entrée en Bourse: OpenAI veut suivre Anthropic et SpaceX à Wall Street
0:00
5:06
«Le sang qui coule dans les veines de l'économie, c'est beaucoup le pétrole»
La commission
«Le sang qui coule dans les veines de l'économie, c'est beaucoup le pétrole»
0:00
10:11
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Des enfants dénudés à leur insu: «Les victimes sont sidérées»
Rattrapage
Hypertrucage sexuel
Des enfants dénudés à leur insu: «Les victimes sont sidérées»
Itinérants au viaduc Van Horne: «Je me demande jusqu'où ça va»
Rattrapage
Impossible de les relocaliser, tranche un juge
Itinérants au viaduc Van Horne: «Je me demande jusqu'où ça va»
Projet TGV: «C'est un rêve fédéraliste... est-ce que tu vas souvent en Ontario?»
Rattrapage
Corridor Québec-Toronto
Projet TGV: «C'est un rêve fédéraliste... est-ce que tu vas souvent en Ontario?»
Anthropic lance «Fable 5», son nouvel outil d'IA «balisé»
Rattrapage
Vraiment utile ou coup de marketing?
Anthropic lance «Fable 5», son nouvel outil d'IA «balisé»
«Les gens vont se promener dans la ville sur une œuvre d'art» -Pierre Lapointe
Rattrapage
Vélos Bixi uniques décorés par des artistes
«Les gens vont se promener dans la ville sur une œuvre d'art» -Pierre Lapointe
Allergies: «Il n'y a pas plus de pollen, mais le printemps a été tardif»
Rattrapage
Ressentez-vous des symptômes?
Allergies: «Il n'y a pas plus de pollen, mais le printemps a été tardif»
En attente de chirurgie: «Nous méritons des délais raisonnables»
Rattrapage
Un système de santé à plus de 70 milliards par an
En attente de chirurgie: «Nous méritons des délais raisonnables»
Patrick Lagacé à la PDG de la DPJ: «J'ai un peu de misère à vous croire»
Rattrapage
Il rétablit les faits après une entrevue
Patrick Lagacé à la PDG de la DPJ: «J'ai un peu de misère à vous croire»
«Combien de concessions, comment est-ce que Mark Carney va les assumer?»
Rattrapage
Canada-États-Unis
«Combien de concessions, comment est-ce que Mark Carney va les assumer?»
«Les prix augmentent un peu en raison de l'inflation», dit le PDG de la SAQ
Rattrapage
Bilan financier fructueux pour la Société d'État
«Les prix augmentent un peu en raison de l'inflation», dit le PDG de la SAQ
Tensions au Moyen-Orient: «L'armée iranienne anéantie? C'est complètement faux»
Rattrapage
L'escalade menace de nouveau
Tensions au Moyen-Orient: «L'armée iranienne anéantie? C'est complètement faux»
Incidence de «L'agresseur inconnu»: le SPVM installe un poste de commandement
Rattrapage
Le balado de Paul Arcand donne un coup de main
Incidence de «L'agresseur inconnu»: le SPVM installe un poste de commandement
Sondage: «Le PLQ, pour représenter le changement, score moins que la CAQ»
Rattrapage
Voyant rouge pour Charles Milliard
Sondage: «Le PLQ, pour représenter le changement, score moins que la CAQ»
«Dot cakes»: la nouvelle folie sucrée virale sur TikTok
Rattrapage
Un simple gâteau en bol à 10 $?
«Dot cakes»: la nouvelle folie sucrée virale sur TikTok