Crise du logement

Alors que le coût de la vie continue de peser sur le portefeuille des Québécois, une tendance alarmante se confirme dans le marché immobilier: les nouveaux logements neufs sont de plus en plus petits.
Ce phénomène de «réduflation immobilière» force de nombreuses familles à quitter les centres urbains, faute d'espace.
Marie-Eve Fournier a fait le point sur la situation.
Écoutez sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin.
«Dès qu'on a des enfants, la réponse est un peu là. On n'arrête pas de construire de plus en plus petit [...] les familles vont s'en aller et ce que ça va provoquer, bien, c'est qu'on va avoir des écoles de trop à un moment donné.»
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