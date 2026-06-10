Voyant rouge pour Charles Milliard

Le PQ se maintient en tête des intentions de vote des Québécois dans un nouveau coup de sonde commandé par La Presse, mais c'est la CAQ, en croissance depuis plusieurs sondages, qui en ressort gagnante, selon Jonathan Trudeau.

Ce dernier remarque par ailleurs un voyant rouge pour les libéraux de Charles Milliard dans une des questions du sondage: les Québécois considèrent davantage la CAQ comme vecteur de changement plutôt que le PLQ.

Jonathan Trudeau ne s'explique pas non plus pourquoi le chef du Parti libéral du Québec parle principalement d'identité plutôt que d'économie, ce que cette formation politique revendique pourtant habituellement comme étant sa force.

Écoutez l’analyse du chroniqueur politique, Jonathan Trudeau, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.