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Voyant rouge pour Charles Milliard

Sondage: «Le PLQ, pour représenter le changement, score moins que la CAQ»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 juin 2026 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Sondage: «Le PLQ, pour représenter le changement, score moins que la CAQ»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le PQ se maintient en tête des intentions de vote des Québécois dans un nouveau coup de sonde commandé par La Presse, mais c'est la CAQ, en croissance depuis plusieurs sondages, qui en ressort gagnante, selon Jonathan Trudeau.

Ce dernier remarque par ailleurs un voyant rouge pour les libéraux de Charles Milliard dans une des questions du sondage: les Québécois considèrent davantage la CAQ comme vecteur de changement plutôt que le PLQ.

Jonathan Trudeau ne s'explique pas non plus pourquoi le chef du Parti libéral du Québec parle principalement d'identité plutôt que d'économie, ce que cette formation politique revendique pourtant habituellement comme étant sa force.

Écoutez l’analyse du chroniqueur politique, Jonathan Trudeau, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

«J'aime toujours citer Jean-Marc Léger qui dit que les Québécois aiment ça, tomber en amour avec un politicien. Puis en ce moment, il n'y a pas, comme dirait ma fille de onze ans, de crush. Au Québec, on veut avoir le crush sur un politicien ou une politicienne. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais c'est un peu à ça qu'une campagne électorale, ça sert.»

Jonathan Trudeau

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  • Renier le TGV, une décision de PSPP que comprend mal Jonathan Trudeau.

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