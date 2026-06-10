Il rétablit les faits après une entrevue

Patrick Lagacé rétablit les faits après l'entrevue que lui a accordé mardi Nathalie Petitclerc, PDG de la DPJ.

Cette dernière a nié que les adoptions dans la région Montérégie-Centre-du-Québec étaient plus élevées entre 2021 et 2023 qu'ailleurs au Québec et qu'elle n'était pas en poste à ce moment-là.

Pourtant, la DPJ a bel et bien enregistré des chiffres supérieurs à la moyenne québécoise et Mme Petitclerc a été en partie à la tête de la DPJ lorsque ces faits sont survenus.

Écoutez l'édito de l'animateur Patrick Lagacé, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.