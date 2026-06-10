 Aller au contenu
Il rétablit les faits après une entrevue

Patrick Lagacé à la PDG de la DPJ: «J'ai un peu de misère à vous croire»

par 98.5

0:00
4:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 juin 2026 08:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé à la PDG de la DPJ: «J'ai un peu de misère à vous croire»
Les cas d'adoption en Marucie-Centre-du-Québec était trois fois plus élevés de 2021 à 2023 qu'à Québec et six fois plus élevés qu'à Laval. / Adobe Stock / Fox_Dsign

Patrick Lagacé rétablit les faits après l'entrevue que lui a accordé mardi Nathalie Petitclerc, PDG de la DPJ.

Cette dernière a nié que les adoptions dans la région Montérégie-Centre-du-Québec étaient plus élevées entre 2021 et 2023 qu'ailleurs au Québec et qu'elle n'était pas en poste à ce moment-là.

Pourtant, la DPJ a bel et bien enregistré des chiffres supérieurs à la moyenne québécoise et Mme Petitclerc a été en partie à la tête de la DPJ lorsque ces faits sont survenus.

Écoutez l'édito de l'animateur Patrick Lagacé, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

Allergies: «Il n'y a pas plus de pollen, mais le printemps a été tardif»
Lagacé le matin
Allergies: «Il n'y a pas plus de pollen, mais le printemps a été tardif»
0:00
5:00
Itinérants au viaduc Van Horne: «Je me demande jusqu'où ça va»
Lagacé le matin
Itinérants au viaduc Van Horne: «Je me demande jusqu'où ça va»
0:00
5:45
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Des enfants dénudés à leur insu: «Les victimes sont sidérées»
Rattrapage
Hypertrucage sexuel
Des enfants dénudés à leur insu: «Les victimes sont sidérées»
Itinérants au viaduc Van Horne: «Je me demande jusqu'où ça va»
Rattrapage
Impossible de les relocaliser, tranche un juge
Itinérants au viaduc Van Horne: «Je me demande jusqu'où ça va»
Projet TGV: «C'est un rêve fédéraliste... est-ce que tu vas souvent en Ontario?»
Rattrapage
Corridor Québec-Toronto
Projet TGV: «C'est un rêve fédéraliste... est-ce que tu vas souvent en Ontario?»
Anthropic lance «Fable 5», son nouvel outil d'IA «balisé»
Rattrapage
Vraiment utile ou coup de marketing?
Anthropic lance «Fable 5», son nouvel outil d'IA «balisé»
«Les gens vont se promener dans la ville sur une œuvre d'art» -Pierre Lapointe
Rattrapage
Vélos Bixi uniques décorés par des artistes
«Les gens vont se promener dans la ville sur une œuvre d'art» -Pierre Lapointe
Allergies: «Il n'y a pas plus de pollen, mais le printemps a été tardif»
Rattrapage
Ressentez-vous des symptômes?
Allergies: «Il n'y a pas plus de pollen, mais le printemps a été tardif»
En attente de chirurgie: «Nous méritons des délais raisonnables»
Rattrapage
Un système de santé à plus de 70 milliards par an
En attente de chirurgie: «Nous méritons des délais raisonnables»
«Combien de concessions, comment est-ce que Mark Carney va les assumer?»
Rattrapage
Canada-États-Unis
«Combien de concessions, comment est-ce que Mark Carney va les assumer?»
«Les prix augmentent un peu en raison de l'inflation», dit le PDG de la SAQ
Rattrapage
Bilan financier fructueux pour la Société d'État
«Les prix augmentent un peu en raison de l'inflation», dit le PDG de la SAQ
Tensions au Moyen-Orient: «L'armée iranienne anéantie? C'est complètement faux»
Rattrapage
L'escalade menace de nouveau
Tensions au Moyen-Orient: «L'armée iranienne anéantie? C'est complètement faux»
Incidence de «L'agresseur inconnu»: le SPVM installe un poste de commandement
Rattrapage
Le balado de Paul Arcand donne un coup de main
Incidence de «L'agresseur inconnu»: le SPVM installe un poste de commandement
Réduflation immobilière: les nouveaux appartements rétrécissent rapidement
Rattrapage
Crise du logement
Réduflation immobilière: les nouveaux appartements rétrécissent rapidement
Sondage: «Le PLQ, pour représenter le changement, score moins que la CAQ»
Rattrapage
Voyant rouge pour Charles Milliard
Sondage: «Le PLQ, pour représenter le changement, score moins que la CAQ»
«Dot cakes»: la nouvelle folie sucrée virale sur TikTok
Rattrapage
Un simple gâteau en bol à 10 $?
«Dot cakes»: la nouvelle folie sucrée virale sur TikTok