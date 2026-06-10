Un système de santé à plus de 70 milliards par an

Pierre Vanasse, un résident de Shawinigan, livre un témoignage percutant sur les ratés du système de santé.

En attente d'une chirurgie abdominale depuis près de 800 jours, sa qualité de vie est lourdement affectée au quotidien.

Bien qu'il comprenne la priorité accordée aux cas urgents comme le cancer, l'homme déplore qu'aucune date ne lui soit fixée malgré des examens préopératoires réussis.

Lançant un message direct à la ministre Sonia Bélanger, il rappelle qu'avec un budget annuel de 70 milliards de dollars, les citoyens ont droit à des soins dans un délai raisonnable.

Écoutez le témoignage de Pierre Vanasse qui attend depuis environ 800 jours une chirurgie abdominale, mercredi au micro de Patrick Lagacé.