Ressentez-vous des symptômes?

La saison des allergies est bel et bien commencée, confirme un allergologue, au grand dam des personnes dont les yeux piquent, ou encore, qui coulent du nez.

Bien qu'on puisse avoir l'impression qu'il y a plus de pollen dans l'air qu'à l'habitude, c'est plutôt le printemps tardif qui occasionne particulièrement de forts symptômes, explique le Dr Philippe Bégin.

En fait, les plantes se pollinisent à peu près toutes en même temps cette année, alors que ce n'est généralement pas le cas.

Écoute Dr Philippe Bégin, allergologue au CHU Sainte-Justine et au CHUM, expliquer le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.