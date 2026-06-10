Le balado de Paul Arcand donne un coup de main

Le SPVM va installer jeudi un poste de commandement à l’angle des rues Fleury et Curotte dans Ahuntsic-Cartierville pour recueillir de nouveaux témoignages du public, en lien avec la diffusion du balado de Paul Arcand, L'agresseur inconnu.

Rappelons que le balado met en lumière un agresseur sexuel récidiviste ayant fait plusieurs victimes à Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic-Cartierville entre 2006 et 2012.

Écoutez l’animateur du balado L’agresseur inconnu, Paul Arcand, révéler ces détails, mercredi, à Lagacé le matin.

Au total, ce sont plus de 800 «cold cases» sur lesquelles le Service de police de la Ville de Montréal travaille, explique Paul Arcand.