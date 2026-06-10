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Le balado de Paul Arcand donne un coup de main

Incidence de «L'agresseur inconnu»: le SPVM installe un poste de commandement

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 juin 2026 07:47

Avec

Paul Arcand
Paul Arcand
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Incidence de «L'agresseur inconnu»: le SPVM installe un poste de commandement
Paul Arcand / Cogeco Média

Le SPVM va installer jeudi un poste de commandement à l’angle des rues Fleury et Curotte dans Ahuntsic-Cartierville pour recueillir de nouveaux témoignages du public, en lien avec la diffusion du balado de Paul Arcand, L'agresseur inconnu.

Rappelons que le balado met en lumière un agresseur sexuel récidiviste ayant fait plusieurs victimes à Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic-Cartierville entre 2006 et 2012.

Écoutez l’animateur du balado L’agresseur inconnu, Paul Arcand, révéler ces détails, mercredi, à Lagacé le matin.

Au total, ce sont plus de 800 «cold cases» sur lesquelles le Service de police de la Ville de Montréal travaille, explique Paul Arcand.

«Pour qu'on déplace un poste de commandement, c'est qu'on a des infos qu'on cherche à valider, puis d'autres infos qu'on va peut-être découvrir, puis des gens qui sont peut être des citoyens du coin. Depuis des années, en regardant les photos puis en écoutant le balado, parce qu'on donne quand même pas mal d'infos, bien, ça peut permettre de faire avancer l'enquête.»

Paul Arcand

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