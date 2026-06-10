Canada-États-Unis

À trois semaines de la révision cruciale de l'accord de libre-échange, Mark Carney convoque d'urgence les treize premiers ministres provinciaux et territoriaux pour un sommet virtuel.

Alors que plusieurs secteurs stratégiques canadiens écopent actuellement de lourds tarifs douaniers imposés par Washington, les négociations formelles n'ont toujours pas débuté.

Dimitri Soudas dresse un bilan inquiétant des reculs d'Ottawa, qui a déjà cédé sur la taxe numérique et les tarifs du CRTC.

Selon lui, la prochaine concession canadienne pourrait forcer les provinces à réintroduire les alcools américains sur leurs tablettes.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, mercredi à Lagacé le matin.