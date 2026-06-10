Un simple gâteau en bol à 10 $?

Un nouveau phénomène culinaire s'empare des réseaux sociaux: les dot cakes.

Venue tout droit de New York, cette tendance consiste en un gâteau en étages monté directement dans un bol en carton, garni de crème et de vermicelles colorés.

Frédéric Labelle analyse cet engouement qui crée d'interminables files d'attente devant les commerces, au point où des entreprises montréalaises réinventent déjà le concept en version sushi ou même en bol de pâtes.

Bien que certains restent sceptiques sur l'originalité du goût, le visuel hautement instagrammable de ce dessert à 10 $ continue de faire fureur.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mercredi à Lagacé le matin.